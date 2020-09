Il Collegio Pio X riapre le sue porte: per 700 bambini è già cominciata la scuola

Le prime classi dei licei del Collegio Pio X nella giornata di mercoledì hanno avuto l’avvio dell’anno scolastico. Una giornata dedicata all’accoglienza. Gli 82 studenti sono stati ricevuti alle ore 8.30 e hanno lasciato Borgo Cavour alle ore 22.30. Venerdì stesso orario di inizio, ma solo fino alle 16,30. «La nostra proposta formativa mette al centro la persona - ha spiegato il prof. Simone Ferraro - e quindi prima di tutto gli insegnanti devono conoscere i ragazzi e i ragazzi conoscersi tra loro. Sono importanti queste due giornate di accoglienza insieme con i coordinatori che poi trasmettono i risultati all’interno dei consigli di classe programmatici, nei quali saranno messe a punto modalità pedagogiche appropriate ai singoli gruppi».

La mattinata, pranzo al sacco compreso, è stata trascorsa negli ampi spazi alla Chiesa Votiva, la palestra e il giardino. Sono state proposte attività di conoscenza reciproca, in particolare sul tema dei talenti, per conoscere i propri e quelli degli altri. Il pomeriggio gli studenti, con una passeggiata attraverso la città, hanno raggiunto il collegio in Borgo Cavour. Qui sono proseguite le attività focalizzate in particolare sulla conoscenza del Collegio, del metodo di studio e della dinamica, complessa, delle classi disciplinari, ossia gruppi aperti che si aggregano di volta in volta in una specifica aula per studiare insieme discipline comuni ai diversi licei.

Mercoledì è stato il primo giorno di scuola anche per i 101 studenti delle prime classi della scuola media che mai negli ultimi trent’anni aveva superato il numero di cento nuovi iscritti. Accoglienza e regole di comportamento anti-Covid, oltre alla conoscenza reciproca e degli insegnanti, hanno costituito i contenuti della giornata. Tutte le sei classi sono uscite alle ore 12.40, lasciando così maggiori spazi ai liceali in arrivo dai locali della Chiesa Votiva. Primo giorno di scuola, invece, per tutti i bambini delle sei classi della primaria nelle sedi di Borgo Cavour, Maria Bambina e Buttrio (Udine). Lo stesso per l’infanzia, da mercoledì tutti in classe. In totale oltre 700 bambini hanno avuto quindi l’esperienza del ritorno in classe con amici e insegnanti.