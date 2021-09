La Collezione Peggy Guggenheim lancia un nuovo corso online dedicato alle donne nell'arte

a Collezione Peggy Guggenheim decide di dedicare i mesi di ottobre e novembre alle donne con un nuovo corso online, "Arte alle Donne!" che racconta le figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia dell'arte internazionale. Da Artemisia Gentileschi a Sonia Terk Delaunay, da Georgia O’Keeffe a Louise Bourgeois e Marina Abramovi?, per arrivare a celebri critiche d’arte e galleriste, come Lea Vergine, Palma Bucarelli e la stessa Peggy Guggenheim sono diverse le donne dell'arte che verranno raccontate in sei lezioni online a cura della professoressa Alessandra Montalbetti della Pinacoteca di Brera. Partendo dal mondo dell'arte che dovrebbe essere libero e indifferente disuguaglianze razziali e di genere ma che storicamente è stata per anni una questione per soli uomini, si inizierà un dibattito attraverso il racconto di artiste che hanno lottato per poter dimostrare il loro valore, entrare nelle accademie d’arte e esporre le proprie opere accanto a quelle dei colleghi.

Si parte l’11 ottobre, in diretta su Zoom con la prima lezione, aperta a tutti, dedicata alle artiste pioniere. Le lezioni successive saranno riservate, invece, ai soci del museo di Ca' Venier dei Leoni e ai nuovi iscritti che potranno udufruire della riduzione del 20% sulla Membership.

Il programma completo

11 ottobre 2021: Le artiste pioniere

18 ottobre 2021: Le artiste delle avanguardie

25 ottobre 2021: Le storiche dell'arte

8 novembre 2021: Le collezioniste - galleriste

15 novembre 2021: le artiste contemporanee