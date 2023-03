Colline Unesco, pubblicata la guida con i 40 sentieri tematici

«Ancora una volta le bellezze del nostro Veneto sono al centro di un’iniziativa che unisce natura, storia, arte e cultura. Grazie al Cammino del Prosecco e ai 40 sentieri mappati, è possibile avventurarsi nel panorama incomparabile delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio Unesco, tra dorsali collinari, vigneti, boschi e paesi».

Così il presidente Luca Zaia commenta le nuove mappe volute dalla Regione Veneto insieme all’Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, edite da Tabacco editrice. 40 sentieri tematici e il Cammino a 4 tappe, ideati e progettati dallo scrittore Giovanni Carraro, alla scoperta di questi paesaggi mozzafiato. In particolare, il cammino abbraccia un territorio che va da Vidor a Vittorio Veneto, per un totale di 51 chilometri, tra le infinite attrattive dell’area prealpina trevigiana. Il percorso presenta una difficoltà tecnica media di tipo escursionistico, con un’altimetria di 2.265 metri di dislivello positivo.

I commenti

«Il Veneto è uno scrigno di luoghi Patrimonio dell’Umanità, che vanno raccontanti con l'uso di tutti canali possibili, online e offline; siamo anche è al lavoro per ottenere ulteriori riconoscimenti Unesco - aggiunge il Governatore del Veneto -. Numerosi sono anche gli spunti storico-culturali che si possono cogliere passeggiando tra questi sentieri. Parliamo di un territorio puntellato da borghi, castelli, abbazie e dove, nel novembre del 1918, si è combattuta la battaglia finale della Grande Guerra, la Battaglia di Vittorio Veneto. Il cammino, poi, rappresenta un’esperienza naturalistica unica che sposa tutte le nostre eccellenze, valorizzando e facendo conoscere, il nostro patrimonio storico-culturale».

«Uno dei nostri obiettivi è promuovere un turismo lento e sostenibile che si immerga nel territorio che attraversa, scoprendone arte, storia, cultura, tradizioni e natura. Con questo obiettivo abbiamo realizzato il progetto di mappatura di 40 itinerari e del Cammino delle Colline del Prosecco che attraversano tutti i 29 comuni compresi tra Core, Buffer e Commitment zone. Questo cofanetto diventerà il vademecum per tutti coloro che vorranno godersi le colline a passo d’uomo» aggiunge Marina Montedoro, presidente dell'associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

«Questo lavoro rappresenta per me la sintesi di tutto il mio percorso escursionistico e culturale partito negli anni Novanta ed arrivato fin qui con l’esperienza delle Colline del Prosecco - conclude Giovanni Carraro -. Confido che le due mappe, insieme al libro e al nuovo sito web di imminente pubblicazione, siano gli strumenti ideali per camminare su 405 km di percorsi e 40 itinerari e, soprattutto, sul Cammino delle Colline del Prosecco. Così potremo capire davvero cosa significano queste magiche colline».