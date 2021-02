Colmellere (Lega): «Dallo Stato 40mila euro per celebrare Zanzotto, orgoglio veneto»

«Il Comitato nazionale per la cultura vuole celebrare il poeta che ha difeso il paesaggio, tanto da essere definito ‘il poeta in trincea contro il cemento’»

«Il poeta Andrea Zanzotto, nato e vissuto a Pieve di Soligo, è stato riconosciuto dal Comitato nazionale per la cultura come una identità intellettuale da ricordare e preservare. La Commissione Cultura ha votato infatti lo stanziamento di un contributo di 40mila euro per celebrare il poeta che ha difeso il paesaggio tanto da essere definito ‘il poeta in trincea contro il cemento’». A dirlo in una nota è stata la deputata della Lega Angela Colmellere, segretario della Commissione Cultura.

«Sono contenta di aver dato il mio voto, il mio contributo, affinché i fondi messi in campo possano essere utilizzati da varie associazioni per consolidare la memoria e l’opera di Zanzotto per cui ‘l’unico luogo autentico di insediamento autenticamente umano risiede nella poesia’. Un orgoglio del Veneto, un orgoglio del Paese, da celebrare sul nostro territorio» conclude la Colmellere.