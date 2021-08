Legione Carabinieri Veneto: il Comandante Spina in visita a Treviso

E' stato ricevuto giovedì 19 agosto, nella sede della Provincia di Treviso, il Generale Giuseppe Enzio Spina, nuovo comandante della Legione carabinieri Veneto. Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, lo ha ricevuto al Sant’Artemio.

«Gli oltre 5mila carabinieri presenti in Veneto saranno guidati da un uomo dal curriculum denso di comandi prestigiosi e difficili allo stesso tempo che l'hanno visto operare nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo in ambito nazionale e internazionale - ha detto Marcon -. Ricordiamo l'operazione "Infinito" per l'arresto di numerosi latitanti "in odore di 'Ndrangheta", alla cattura di Cesare Battisti e altri ricercati a Parigi. Abbiamo condiviso peculiarità e difficoltà di questo territorio, del suo importante comparto produttivo ed economico nonchè delle problematiche sociali, confrontandoci su aspetti vecchi e nuovi e loro evoluzioni, assicurandoci reciproca collaborazione. Sicurezza, determinazione e cordialità traspaiono dal Generale Spina che negli ambienti investigativi viene chiamato "il cacciatore di terroristi" al quale porto il mio miglior augurio di buon lavoro».