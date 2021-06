Preganziol, il Comandante della polizia locale va in pensione

Venerdì 11 giugno è stato l'ultimo giorno di lavoro (anche se ufficialmente sarà in pensione da martedì) del Comandante della polizia locale di Preganziol e Casier, Rudi Sottana.

Dipendente del Comune di Preganziol dal 1º gennaio 2006 (già dipendente dello stesso Comune dal '85 al '91 e poi dipendente dal 92 al 2005 del Comune di Casier), Sottana lascia il posto di Comandante, a seguito dell'allargamento della collaborazione al Comune di Mogliano, al Comandante Stefano Forte, che sarà in servizio ufficialmente con tale ruolo anche per Preganziol e Casier dal prossimo 15 giugno. Dal 1º ottobre 2016, a seguito della sigla sulla Convenzione da parte dei rispettivi sindaci, Sottana era passato da Comandante del solo Corpo di Preganziol a Comandante del Corpo intercomunale di Preganziol e Casier.

Il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, ha voluto ringraziarlo con queste parole: «Ho sempre trovato in Rudi grandissime disponibilità ed collaborazione, doti importanti e tutt'altro che scontate, che ci hanno permesso in questi anni di sviluppare su molti fronti i servizi svolti dalla Polizia Locale. A nome mio e dell'intera Amministrazione Comunale, porgo a Rudi il più sentito ringraziamento per il servizio svolto in questi anni e faccio il più grande in bocca al lupo al Comandante Stefano Forte per l'importante ruolo che lo abbiamo chiamato a svolgere».