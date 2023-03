Autonomia, nasce il Comitato Lep: «Sessantun esperti di massimo livello»

Il cammino verso l'autonomia prosegue: sono stati nominati in questi giorni i sessantuno esperti che comporranno il Comitato per l’individuazione dei lep. «Figure illustri di indiscusso spessore accademico, di grande esperienza amministrativa e di livello internazionale. Le competenze ci sono tutte ed ai massimi livelli. Il loro lavoro permetterà di completare questo percorso di adempimento della Costituzione. Mi congratulo con tutti per la nomina e auguro buon lavoro».

Con queste parole il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è congratulato con i componenti del Comitato per i lep che supporterà la cabina di regia per l’autonomia differenziata, ufficialmente istituito con decreto del Presidente del Consiglio e annunciato dal Ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. «A questo gruppo di lavoro viene data una pagina di storia ancora bianca e intonsa per essere scritta, grazie all’impegno che porterà avanti colmando un vuoto normativo di oltre vent’anni – conclude il Governatore del Veneto -. Avrà anche un ruolo di garanzia e di trasparenza nei confronti di quei cittadini che vengono informati in maniera non corretta sull’autonomia. Sono certo che sarà l’occasione per dimostrare che l’autonomia non è la secessione dei ricchi o, tantomeno, lo ‘spacca Italia’».