In migliaia al comizio "No Green Pass" per ascoltare il sindaco Szumski

Erano in migliaia ieri sera a Santa Lucia di Piave, all'interno del piazzale dell'azienda Otlav di Santa Lucia di Piave (di proprietà del venetista indipendentista ed ex deputato Fabio Padovan), per protestare contro il Green Pass e promuovere al contempo l'efficacia delle cure domiciliari. Una serata, quella organizzato dal Comitato Riccardo Szumski in memoria del 65enne Ilves Parpinello morto per Covid, che è stata anche momento per ascoltare dal palco l'ormai noto sindaco che non si è definito né un eroe né un santone, ma che ha nuovamente ribadito la bontà del suo operato durante i momenti peggiori della pandemia, tanto che nell'occasione è anche stato posto in vendita a 10 euro un libro che raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti al Covid grazie proprio alle cure domiciliari. Dieci euro che andranno così a rimpinguare le casse del Comitato per coprire il fondo destinato a chi, dal prossimo 15 ottobre, rimarrà senza stipendio perché sprovvisto di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Dal palco, infine, Szumski ha rincarato la dose contro il Governo e lo Stato, affermando che "non ci si può più fidar di loro, anche perché Draghi è stato nominato dai poteri forti".