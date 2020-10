I 101 anni di Nonna Gina, una vita oltre le guerre e le pandemie

Ci sono cose che neanche un periodo complicato come questo può rovinare. Si tratta della gioia di festeggiare un’occasione importante, un compleanno da ricordare, quello di Angela De Benedetti che il 29 settembre scorso ha spento ben 101 candeline. Grande festa al Centro Servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier per omaggiare Gina, così si fa da sempre chiamare la centenaria: oltre al doveroso taglio della torta con la consegna del regalo anche canti per tutti. Insomma una grande festa per farla sentire meno sola in questo periodo di lockdown per le case di riposo. E’ stato anche proiettato un filmato, a lei totalmente dedicato, con le foto dei momenti più belli e importanti della sua meravigliosa vita oltre le guerre e le pandemie.

Sì, perché a sentirla parlare del suo vissuto, si può pensare di essere dentro ad un romanzo. Nasce nel 1919 a Campocroce di Mogliano Veneto in una famiglia numerosa, divide infatti la sua casa con otto sorelle e un fratello, insieme a mamma Rosa e papà Andrea. Le bocche da sfamare sono tante, come le spese per vivere e, allora, da giovanissima decide di aiutare la famiglia lavorando in filanda, li impara a trattare la seta e il cotone. Nel 1943, quando il mondo era sottosopra per il secondo conflitto mondiale, Gina decide che a vincere sarebbe stato l’amore. Il 19 giugno sposa Egidio e dalla loro unione nascono Adriana e Maria. Tutti e quattro insieme conducono una vita semplice e felice. Gina diventa nonna e da oltre 20 anni può vantare il titolo di bisnonna di 6 nipoti che stravedono per lei.

Una famiglia su cui contare, un’alimentazione equilibrata e un DNA “fortunato” sono i fattori della longevità di nonna Gina che a 101 anni compiuti ha ancora voglia di concedersi dei momenti leggeri e di festeggiare insieme agli altri ospiti della Residenza, diventati gli amici con cui trascorrere le giornate, traguardi importanti proprio come questo.