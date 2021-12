Il Cinergia di Conegliano festeggia il secondo compleanno con un'offerta speciale

Venerdì 10 dicembre il cinema multisala Cinergia di Conegliano festeggerà, con un’intera giornata a prezzo speciale, i suoi primi 2 anni di attività. L’inaugurazione ufficiale ci riporta infatti a dicembre 2019, quando, con la promessa di riaprire la “fabbrica dei sogni” che mancava ai coneglianesi dalla chiusura del Méliès, il Cinergia ha iniziato ad accogliere nelle sue sale cinefili di ogni età. Promessa mantenuta offrendo una programmazione fitta e variegata, nonostante le restrizioni imposte dal periodo.

Per festeggiare questo secondo compleanno, il multisala ha deciso di regalare agli avventori una giornata a prezzo speciale: tutti i biglietti costeranno infatti 3,50 € (unica eccezione l’evento speciale per il ventennale di Harry Potter in programma quel weekend). Un’azione che mira a coinvolgere l’intera comunità nei festeggiamenti di questo traguardo.

Il Cinergia costituisce infatti un importante polo culturale coneglianese che, nonostante la chiusura forzata in periodo Covid, ha saputo ripartire con slancio, rimettendo in funzione le sue 5 sale e anche l'arena esterna durante il periodo estivo. Gli spazi di questo cinema si sono infatti riempiti dallo scorso maggio grazie ad una programmazione sempre in linea con le ultime novità ed eventi speciali. Per festeggiare insieme questo importante traguardo l’appuntamento è per il 10 dicembre al Cinergia di Conegliano, ma anche presso la sede di Legnago che proporrà la medesima promozione.