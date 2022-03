Compie 70 anni, festeggia regalando 70mila euro ai dipendenti

Luigi Cenedese spegne oggi 70 candeline ma il regalo di compleanno più grande l'ha voluto fare lui ai suoi dipendenti: amministratore delegato della Cenedese Spa di Silea, storica azienda con sede nella frazione di Sant'Elena, l'imprenditore trevigiano ha donato 70mila euro da dividere in parti uguali tra i 130 lavoratori dell'azienda. Circa 500 euro a testa che, grazie a un accordo con Assindustria, potrebbero addirittura essere esentasse.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la decisione è stata presa per premiare i collaboratori che hanno sempre dato il massimo per far crescere l'impresa. Alcuni dipendenti lavorano in azienda da 30 e 40 anni e hanno instaurato un legame molto stretto con i titolari. Cenedese, nel giorno del suo compleanno, spera che questa tradizione possa continuare anche in futuro. L'imprenditore non è nuovo a questo tipo di iniziative: nel 2009, infatti, aveva regalato ai lavoratori una vacanza extra di 15 giorni oltre il normale periodo di ferie. Ora si guarda già al futuro: la speranza dell'imprenditore trevigiano è quella di portare la Cenedese verso i 100 anni di storia, traguardo fissato per il 2025. Nel 2021 l'impresa aveva raggiunto i 25 milioni di euro di produzione.