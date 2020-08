Ponte di Piave in festa: la signora Lucia compie 106 anni

Nella giornata di sabato 22 agosto la signora Lucia Forner ha compiuto la veneranda età di 106 anni. A festeggiarla, insieme ai familiari e al Parroco Don Gianni Biasi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale anche il sindaco Paola Roma e l’Assessore al Sociale Giovanna Zanotto, che hanno portato gli auguri di tutta la cittadinanza di Ponte di Piave. «La signora Lucia con i suoi 106 anni – ha dichiarato il sindaco - testimonia una eccezionale longevità non solo anagrafica, ma anche morale e di valori perpetuati dalle persone che in questi anni le sono state vicine e che hanno raccolto quanto questa donna eccezionale ha seminato. Un capitale di tradizioni, usi, cultura e lavoro contadino, insito nel patrimonio genetico delle nostre genti venete che non deve essere disperso ma consegnato quale indispensabile bagaglio di esperienza alle giovani generazioni».

