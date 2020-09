Comunali 2020, a Vidor vince la Lega con Mario Bailo

Importante conferma per la Lega nel Comune di Vidor. Il posto del sindaco uscente, Albino Cordiali, è stato preso da Mario Bailo ex vicesindaco durante la precedente amministrazione.

Portavoce della lista "Lega Salvini" e del gruppo "Insieme per Vidor", Bailo si era candidato per mettere a disposizione della comunità l'esperienza acquisita in dieci anni di amministrazione. I cittadini lo hanno premiato con 1.150 voti (56,46%) contro gli 887 (43,54%) dello sfidante Nicola Zandò. «E' stata una battaglia dura ma sono soddisfatto per l'esito delle elezioni» il commento del sindaco uscente Albino Cordiali ai nostri microfoni.