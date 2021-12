Comunità Alloggio “Il Burraco”: donati asciugamani e spugne per Natale

Un dono speciale a ridosso del Natale, per supportare la Comunità Alloggio “Il Burraco” di Ponzano Veneto. È l’iniziativa di solidarietà messa in atto da AMA CRAI EST, società cooperativa della grande distribuzione con sede a Montebelluna, che ha scelto di donare agli ospiti della struttura trevigiana una partita di asciugamani, spugne e lavette provenienti da rimanenze del catalogo premi. Il dono è stato molto gradito e sarà di supporto al personale e soprattutto agli ospiti.

“Il Burraco” è il nome delle due comunità-alloggio dedicate a persone di età adulta con disabilità intellettive, motorie o sensoriali. La struttura offre 15 posti fissi e uno aggiuntivo disponibile per la pronta accoglienza. Il Burraco nasce nel settembre 2001 per volontà della Cooperativa Provinciale Servizi, che ha acquistato e ristrutturato lo stabile a Ponzano e si è fatta promotrice di un rapporto di collaborazione con l’Ulss2 della Marca Trevigiana, attraverso la stipula di una convezione. All’interno lavorano operatori socio-sanitari, educatori professionali e una Coordinatrice.

“Un piccolo gesto per noi che può significare tanto per loro – commenta Martina Perin, Responsabile Marketing di Ama Crai Est – avevamo a disposizione questo stock di materiale per la pulizia personale, che in una casa alloggio come quella del Burraco saranno sicuramente utilizzati nel modo giusto. Tra le mission di Ama Crai c’è anche quella della solidarietà sociale, che cerchiamo di esplicitare con tante azioni durante tutto l’anno. Questa volta abbiamo scelto la Comunità “Il Burraco” per questo dono natalizio”.