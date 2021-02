Concorso "Luci di Natale" a Casier: il Comune premia la vetrina più bella

“La vetrina delle meraviglie, la vetrina di un’artista, una vetrina magica”. È con questi apprezzamenti, arrivati dai suoi concittadini, e ben 256 like, che Dipinti d’Arte di Maria Grazia De Polis ha vinto il concorso Luci di Natale a Casier, indetto dall’Amministrazione comunale per far conoscere le attività produttive del territorio. Il bando del concorso, pubblicato sul sito e sulla pagina Facebook del Comune, ma anche sul sito di ConfCommercio Treviso, era aperto a tutte le attività del territorio che potevano iscriversi autonomamente. Alla fine hanno partecipato più di una ventina di commercianti: dal panificio al barbiere, passando per l’agenzia di viaggi, la farmacia, la gelateria, la fioreria, fino a uno dei negozi storici della cittadina.

In un momento in cui mostre, musei e in generale tutto il mondo della creatività e del talento erano in stand by, ha vinto l’arte. Una risposta importante anche ai fini sociali, a dimostrazione di quanto ogni espressione artistica possa lenire il disagio emotivo in un periodo come l’attuale. Ecco perché l’amore trasmesso nell’allestimento delle vetrine dei propri negozi, per portare la bellezza e lo spirito natalizio tra le vie e le piazze di Dosson e Casier, ha riscosso tanto successo attraverso l’uso positivo dei social. Il concorso si è chiuso il 6 gennaio: sabato scorso il sindaco Renzo Carraretto, l’assessore alle attività produttive Roberta Panzarin e la fotografa Cinzia Torresan, in rappresentanza di Fotoclubcasier hanno consegnato nelle mani di un’emozionata Maria Grazia la targa di riconoscimento.

Calorosa accoglienza da parte della titolare Maria Grazie De Polis, dello staff e di diversi clienti giunti a festeggiare. “L'iniziativa nasce dalla volontà dell'amministrazione di valorizzare le vetrine dei negozi del paese - spiega l’Assessore Panzarin - siamo molto felici sia stata così apprezzata. La vincitrice è la stessa pittrice dei quadri della galleria, che propongono con una sensibilità tutta femminile scorci e angoli dei luoghi tra Treviso, Casier, Asolo e Venezia. Il nostro obiettivo è fare rete con il tessuto imprenditoriale del territorio, attraverso il Forum delle Attività Produttive, la prossima realizzazione del SUAP - Sportello Unico Attività Produttive, quest’iniziativa e altre in cantiere: siamo certi di poter incentivare quella rete benefica di relazioni, creatrice di sinergie tra gli operatori e la parte amministrativa. Infine, ringraziamo tutti i negozianti che hanno aderito al concorso addobbando le loro scintillanti vetrine di Natale, FotoClubCasier per le bellissime fotografie che hanno saputo cogliere la magia degli allestimenti nonché ConfCommercio Treviso, l’appuntamento è al prossimo anno per la seconda edizione”.

Gallery