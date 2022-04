Concorso Luciano Vincenzoni per soggetti e musiche per film

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Comunicato Stampa – aprile 2022 Premio Luciano Vincenzoni, al via l’ottava edizione del concorso per soggetti cinematografici e musica per film L'Associazione Luciano Vincenzoni, con il patrocinio della Città di Treviso e della Regione Veneto, ha reso noto nel proprio sito internet www.premiovincenzoni.it il bando dell’ottava edizione del concorso per soggetti e per musica da film, riservato a giovani autori e compositori under 35. Il Concorso è stato istituito nel 2015 dall’Assessorato alla Cultura della Città di Treviso con l’intento di ricordare e onorare lo sceneggiatore trevigiano Luciano Vincenzoni, scomparso nel 2013, e – al tempo stesso – di far emergere e valorizzare giovani talenti, interessati a intraprendere un percorso professionale e artistico nel mondo del cinema. Il concorso si suddivide in due sezioni, una dedicata ai Soggetti e una dedicata alla Musica. Per i Soggetti, gli autori possono concorrere singolarmente, oppure in coppia, con lavori originali e inediti di cinque o sei cartelle che presuppongano uno sviluppo per un lungometraggio. Per la Musica, i giovani compositori sono chiamati a commentare una breve sequenza del film Giù la testa di Sergio Leone, con sceneggiatura di Luciano Vincenzoni e musiche di Ennio Morricone. Nella prima parte di circa 3 minuti i giovani devono saper integrare la loro musica con il suono della pioggia e con i rumori della scena; nella seconda parte, di altri 3 minuti, devono interpretare la narrazione filmica con canoni musicali moderni, senza preoccuparsi di far riferimento alla musica utilizzata per le stesse scene dal Maestro Morricone. Soggetti e partiture vanno inviati entro il 30 giugno 2022, seguendo quanto indicato dal bando, pubblicato nel sito www.premiovincenzoni.it. Altre informazioni possono essere richieste all'indirizzo email concorso@premiovincenzoni.it. Le due giurie del Concorso, come per le precedenti edizioni, sono di alto profilo. La partecipazione è gratuita e i premi consistono in 1500 euro per i primi classificati delle due sezioni e in 500 euro per i secondi classificati. La premiazione si terrà sabato 26 novembre 2022 a Treviso nell'auditorium di Santa Caterina. L’Associazione Vincenzoni con questo concorso, che sta acquisendo sempre più un rilievo nazionale, intende offrire ai giovani una concreta opportunità di mettersi alla prova e, in prospettiva, di farsi conoscere e apprezzare nel mondo del cinema. Associazione Luciano Vincenzoni associazione.lucianovincenzoni@gmail.com per la segreteria prof. Luigi Cesaroni Cell 328 3237956