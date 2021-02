Carnevale, un concorso premia la maschera più simpatica

Da lunedì 8 a domenica 14 febbraio grandi e piccini si sfidano in un coloratissimo contest fotografico. In palio due Gift Card da 100 euro da spendere in centro a Treviso

Un concorso tutto trevigiano per premiare la maschera più simpatica. Da lunedì 8 fino a domenica 14 febbraio adulti e bambini potranno partecipare al contest di Carnevale che premia i travestimenti più originali.

Le due maschere più belle, suddivise nelle categorie “Adulti” e “Bambini”, si aggiudicheranno una Treviso Gift Card da 100 euro, da spendere nelle 170 attività del centro storico e dei quartieri. Per partecipare all’iniziativa basta inviare una foto (o un selfie) in maschera all’indirizzo mail cultura@comune.treviso.it entro domenica 14 febbraio. Le foto potranno anche essere condivise sui social con l’hashtag #maschereatreviso. Le più belle verranno pubblicate sulle pagine istituzionali del Comune di Treviso. «Quest’anno non ci sarà la tradizionale sfilata, ma vogliamo comunque che grandi e piccini possano condividere la propria maschera e incentivare un carnevale vissuto in famiglia - sottolinea l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Lavinia Colonna Preti - Il Carnevale è tra le feste più sentite da tutta la comunità e pensiamo che il concorso sia un’idea carina per mantenerla viva anche attraverso i social coinvolgendo l'intera città».