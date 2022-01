Concorso natalizio "Ti premiamo": ecco i vincitori del Quartiere del Piave

Arrivano sul podio dei vincitori i tre fortunati del concorso “Ti Premiamo” che ha caratterizzato lo shopping natalizio nel Quartiere del Piave nel Natale appena trascorso. Il concorso, iniziato a novembre e conclusosi il 5 gennaio, ha ricevuto il contributo della Camera di Commercio, si è qualificato come progetto di rete e ha coinvolto 80 attività commerciali dei comuni di Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia, si è svolto la collaborazione e l’impegno dell’Associazione Piazze Creative, presieduta da Walter Zambon e di Ascom-Confcommercio Delegazione di Conegliano. Il concorso ha coinvolto migliaia di consumatori che hanno fatto acquisti nel periodo natalizio ricevendo dei buoni in forma di cartolina.

L’estrazione ha decretato che i tre primi clienti baciati dalla fortuna sono: Antonietta Andreola di Farra di Soligo, che si è aggiudicata il primo premio di 600 euro, Alessandra Fiorotto, sempre di Farra di Soligo che si è aggiudicata il premio di 500 euro, e Susanna Salvador di Pieve di Soligo che si è aggiudicata il terzo premio di 400 euro. La terna di vincitori è salita sul “podio” domani, ieri giovedi 20 gennaio alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Pieve di Soligo. Sono stati inoltre assegnati altri 42 premi, per un totale di 45 buoni acquisti, con valori inferiori ma compresi tra i 300 e i 50 euro. Tutte risorse che rientreranno nel circuito virtuoso dei consumi e del commercio con l’obiettivo di ridare slancio al piccolo commercio nei paesi dei Quartiere del Piave.

Per Walter Zambon, fiduciario Ascom e anima dell’Associazione Piazze Creative, promotrice del progetto “il concorso ha richiesto molto impegno da tutti i punti di vista, ma il buon esito ci ha ripagato e ci conferma che la formula del concorso a premi e del coinvolgimento dei consumatori funziona, crea interesse ed attesa tra i clienti”. Luisa Cigagna, Vice Sindaco ed Assessore alla Cultura, Turismo e Attività Produttive di Pieve di Soligo: “l’iniziativa di quest’anno, supportata e condivisa con spirito di collaborazione dai 4 comuni, ha confermato la validità di un progetto che punta al sostegno del nostro tessuto commerciale locale. Ringrazio Walter Zambon di Piazze Creative per l’instancabile lavoro svolto in questi mesi e Gigino Longo di Ascom per la costante e fattiva collaborazione”.

Silvia Spadetto – Assessore alle Attività Produttive ed al Turismo di Farra di Soligo: “Le attività aderenti sono state 26 nel nostro comune e, sentiti i commercianti, possiamo dire che questa esperienza è stata molto apprezzata dalla clientela sia locale che esterna. Sarà sicuramente da ripetere anche per il Natale 2022, credo che i progetti di condivisione in ambito commerciale siano il futuro per i nostri comuni.” Matteo Corbanese – Assessore al Commercio ed Attività Produttive di Refrontolo: “L’iniziativa ha trovato riscontro positivo sia tra clienti che negozianti. Siamo un piccolo comune e per noi è fondamentale che gli esercizi commerciali possano restare aperti. Sono pochi e fondamentali per la sopravvivenza del paese, per questo è importante essere all’interno del circuito territoriale”

Paola Balliana, Assessore alle Attività Produttive di Sernaglia della Battaglia: “Anche noi abbiamo avuto un ottimo riscontro possiamo ribadire che è la rete tra comuni è stata molto apprezzata anche dai clienti, proseguiremo sicuramente con nuove edizioni.”