Farra di Soligo, la polizia locale cerca un nuovo vigile

Il Comune di Farra di Soligo è alla ricerca di personale per l’ufficio di polizia locale: in questi giorni è stato bandito il concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo di categoria D.

«Nel nostro comune abbiamo un bisogno di agenti di polizia locale, per completare l’organico e presidiare i tanti campi d’intervento che sono molto più di quelli che di solito si immaginano - spiega il sindaco Mattia Perencin -. Oltre alle attività più note e principali di controllo del territorio, in pochi si ricordano che gli agenti si occupano anche di residenze, rilascio contrassegni per le persone con disabilità, controlli sul commercio e sui mercati, segnaletica orizzontale e verticale, indagini delegate da altre autorità e altro».

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere un diploma di laurea in materie economiche, giuridiche, politiche o sociologiche. Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione è possibile visionare la pagina relativa alla selezione presente nella sottosezione "Bandi di concorso" di "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune oppure contattare l’ufficio personale al numero telefonico 0438 901502. Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 di lunedì 13 giugno.