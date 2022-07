Condifesa Tvb festeggia 50 anni di attività: «Da 360 a oltre 10mila soci»

Cinquant'anni e non sentirli: di strada ne è stata percorsa tanta in questo mezzo secolo dal Consorzio della grandine fondato nel 1972 con 360 soci fino ad arrivare a Condifesa Tvb (Treviso, Vicenza e Belluno) che conta oltre 10mila imprese agricole associate.

Nel 2022 saranno 650 i milioni di capitale assicurato e nel primo semestre già un migliaio di nuovi iscritti. Le nozze d’oro di Condifesa Tvb sono state festeggiate alla Mostra del Prosecco di Col San Martino. A fare gli onori di casa il presidente Valerio Nadal con il Cda, il direttore Filippo Codato, il presidente Asnacodi, Albano Agabiti, e il presidente della Regione Luca Zaia. «Questa manifestazione è stata definita "eroica" - le parole di Valerio Nadal -. La coltivazione della vite qui è insidiata da due elementi e richiede soprattutto sacrificio. Oggi il Condifesa Tvb è riconosciuto come modello a livello europeo». Zaia ha aggiunto: «Quando si parla di Prosecco le tre denominazioni sono dei veri gioielli del nostro territorio. Questo significa che pur nel rispetto di ogni dibattito che è sempre il sale della democrazia, la Doc e le due Docg devono andare avanti come un ariete perché abbiamo il mercato davanti a noi e sentiamo la responsabilità di fronte al mondo intero che ci guarda. Lo Champagne gestisce 500 milioni di bottiglie sul mercato internazionale, il Prosecco con le tre denominazioni ne gestisce circa un miliardo. Una bottiglia su tre di bollicine che viene stappata nel mondo è di Prosecco e non è un caso che, dopo, i turisti vengono da noi. Sono dati che ci impongono di continuare ad avere come obbiettivo quello di far fare bella figura ai nostri territori; ogni bottiglia porta l’identità del Veneto nel mondo».

L'anniversario di Condifesa Tvb si è inserito nella seconda giornata di “Vite in campo” la più prestigiosa fiera a livello nazionale in movimento che quest’anno si è svolta nell’azienda Merotto di Col San Martino. Hanno partecipato centinaia di imprenditori agricoli che nella “due-giorni” hanno potuto visionare le ultime macchine tecnologiche che si usano in agricoltura. In mattinata ha partecipato alla fiera l’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner. Alla festa dei 50 anni sono inoltre intervenuti l’eurodeputato Toni Da Re, il presidente della Commissione Agricoltura in Senato Giampiero Vallardi, il consigliere regionale Nazzareno Gerolimetto e l’assessore comunale all’agricoltura di Farra di Soligo Silvia Spadetto.