Calcio trevigiano in lutto, morto allenatore della giovanili del Condor

Un male terribile, scoperto nell'ottobre scorso durante un normale controllo all'addome, ha avuto un'evoluzione veloce, tragica, terribile. In queste ore il mondo del calcio locale è scosso dall'improvvisa scomparsa dell'allenatore delle giovanili del Condor Treviso (formazione che milita in Prima categoria), Onofrio Priore, mancato ieri, venerdì 22 marzo, al Ca' Foncello di Treviso a causa delle complicazioni di un tumore che lo ha colpito a pancreas e fegato. Priore, sposato, aveva giocato in gioventù nel Breda e in altre formazioni, prima di passare agli amatori over 40. Da tre anni faceva parte dello staff del Condor e allenava i ragazzi classe 2013. I giocatori, dopo una riunione, hanno deciso di scendere ugualmente in campo oggi per la partita che li vedrà protagonisti. «Lui avrebbe voluto così» hanno detto i ragazzi alla dirigenza.

«La società Condor tristemente annuncia che stasera, dopo una breve ma intesa partita contro una brutta malattia, ci ha lasciato il mister Onofrio Priore» ha scritto venerdì sera sulla propria pagina Facebook la società trevigiana «Lo ricorderemo per sempre per la sua semplicità, la sua immensa disponibilità ed il suo grande amore per il calcio che sapeva trasmettere con grande generosità a chiunque. La società Condor si stringe intorno alla famiglia Priore a cui vanno le nostre più sentite e profonde condoglianze. Riposa in pace e grazie di tutto Onofrio». A questo post sono seguite decine di messaggi e dediche di cordoglio, non solo da amici, giocatori e genitori di ex allievi ma anche da altre società calcistiche trevigiane e venete.