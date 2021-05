Pantere sul tetto d'Europa, ecco la Champions league

A. Carraro Imoco CONEGLIANO – VakifBank ISTANBUL 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12)



A. Carraro Imoco CONEGLIANO: De Kruijf 11, Folie 9, Wolosz 4, Hill 9, Sylla 4, Egonu 40, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Adams 10. Non entrate: Gicquel, Butigan (L), Omoruyi, Fahr. All. Santarelli.



VakifBank ISTANBUL: Braga Guimaraes 14, Haak 33, Bartsch-hackley 13, Rasic 6, Ognjenovic 1, Gunes 11, Orge (L), Aykac (L), Ozbay, Ismailoglu, Yilmaz. Non entrate: Senoglu, Akman, Gurkaynak. All. Guidetti.



ARBITRI: Michlic, Dobrev.NOTE: fiatata set: 31′, 32′, 31′, 31′, 21′; Tot: 146′.