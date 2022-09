Gastroenterologia di Conegliano, eseguito intervento endoscopico da record

L’équipe di Gastroenterologia dell’ospedale di Conegliano, diretta dal dottor Alberto Tringali, ha eseguito nei giorni scorsi un delicato intervento endoscopico su un voluminoso diverticolo Zenker.

«La peculiarità dell’intervento - commenta il dottor Tringali - sta nella dimensione “da record” del diverticolo, ben 7 centimetri, in quanto di norma la tecnica endoscopica che è stata eseguita viene applicata su diverticoli di grandezza tra i 3 e i 5 centimetri al massimo, demandando ai chirurghi il trattamento di quelli più voluminosi. Grazie alla procedura eseguita il paziente, che si era già sottoposto a trattamento endoscopico in un altro ospedale fuori Regione con esito negativo, ha ripreso ad alimentarsi ottenendo un significativo miglioramento della qualità della vita».

«La tecnica che abbiamo eseguito – spiega il primario - consente di eliminare, mediante l’utilizzo di aghi particolari, la sacca del diverticolo attraverso un taglio del setto che la divide dall’esofago, evitando così che il cibo vada ad accumularsi in tale sede e consentendo al paziente di riprendere un’alimentazione regolare. Questo tipo di intervento, che viene eseguito in regime di week surgery e prevede un ricovero di due notti, avviene dall’interno, non lascia alcun taglio né cicatrice esterna sul paziente ed è sicuro se eseguito da mani esperte».

Negli ultimi tre anni il dottor Tringali ha operato una ventina pazienti affetti da diverticolo di Zenker, nel 90% dei casi di dimensioni tra i 3 e 5 cm, permettendo loro di riprendere una normale alimentazione. L’Unità operativa di Gastroenterologia del Santa Maria dei Battuti è diventata centro di riferimento per il trattamento di questa patologia richiamando persone provenienti anche da altre zone.