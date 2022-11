Vittime di violenza, inaugurata una stanza per le audizioni al Commissariato di Conegliano

Nella giornata di oggi, 24 novembre, si è svolta la cerimonia ufficiale di inagurazione della sala per le audizioni protette delle vittime di violenza presso il Commissariato di Conegliano. All’evento hanno partecipato il Prefetto Angelo Sidoti, il Questore di Treviso Manuela De Bernardin e il sindaco di Conegliano Fabio Chies: la stanza è dedicata al ricordo di Irina Bacal, vent’anni, vittima di femminicidio a marzo 2017, ed ha avuto la benedizione del Vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo. Allestita dall’Associazione Soroptimist Club di Conegliano – Vittorio Veneto nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, l’ambiente è stato creato ad hoc per le vittime di violenze ed eventuali figli minori, con giochi, arredi e decorazioni dedicate ai più piccoli.

La stanza viene utilizzata per l’attività di polizia giudiziaria, escussioni e denunce sporte dalle vittime di violenza. Lo scopo era costituire un’ area dedicata per le persone che trovano il coraggio di raccontare le loro vicissitudini, al fine di contemperare le esigenze investigative con quelle di tutela dei minori, delle donne e di ogni altro soggetto vittima di maltrattamenti, violenze sessuali o stalking. Nella giornata di domani 25 novembre in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il Commissariato di Conegliano ha inoltre aderito all’iniziativa “Orange The World” che prevede l’illuminazione di colore arancione delle sede ove è situata la sala audizioni protette