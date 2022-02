Caro bollette, intesa Ascotrade-Conegliano per le famiglie in difficoltà

Aiuti diretti alle famiglie in carico ai servizi sociali di Conegliano grazie a politiche di credito dedicate e al supporto nel pagamento delle bollette di luce e gas. Venerdì 25 febbraio è stato siglato in municipio il nuovo protocollo d’intesa tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Chies e il Gruppo Ascotrade per aiutare i cittadini più colpiti dal caro bollette. Il protocollo eviterà la sospensione per morosità delle forniture e l'interruzione del servizio alle famiglie.

I commenti

L'assessore ai Servizi sociali, Gaia Maschio, spiega: «Questo protocollo è una misura concreta per continuare ad aiutare i nostri cittadini. Nel 2021 abbiamo registrato un aumento di circa il 30% di richieste di aiuto al nostro sportello. Nella maggior parte dei casi si tratta di difficoltà nel pagamento di canoni di locazione, spese condominiali e bollette di acqua, luce e gas da parte di famiglie con figli minorenni o uomini che vivono soli, molto spesso ultracinquantenni. Anche l'area anziani ha registrato nel periodo 2020/2021 un consistente aumento di casi, sia per le domande di inserimento in istituto che per gli interventi di cura domiciliare». Filippo Boraso, direttore generale di Ascotrade, ha poi spiegato i dettagli tecnici dell'intesa che prevede specifici piani di rientro a condizioni agevolate per i nuclei familiari più colpiti dal caro bollette: «Vogliamo aiutare i clienti in questo momento di grande difficoltà. Questo protocollo d’intesa nasce dall’esperienza sviluppata dal Gruppo Hera su altri territori, proprio con l’intenzione di tutelare e gestire in maniera dedicata le situazioni più gravi. Per il saldo delle bollette, le famiglie maggiormente in difficoltà saranno aiutate dal comune in collaborazione con Ascotrade che riserverà loro specifici piani di rientro a condizioni agevolate, senza applicazione di interessi, a condizioni più favorevoli rispetto a quanto previsto da Arera, nonché abbuoni dei costi amministrativi di riattivazione dei contratti». Il sindaco Fabio Chies conclude con queste parole: «La situazione politica globale con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ci lascia perplessi. Il prezzo delle bollette è andato fuori controllo negli ultimi mesi ma gli stipendi sono rimasti sempre gli stessi. Siamo passati da una condizione di emergenza sanitaria a un'emergenza economica che sta mettendo in ginocchio centinaia di famiglie. In questo contesto è però innegabile come i Coneglianesi stiano dimostrando un enorme senso civico. L'aumento delle richieste di rateizzazione sono un chiaro segnale che i cittadini vogliono comunque impegnarsi a pagare nonostante il momento di grandissima difficoltà che stiamo vivendo».

Gli altri aiuti Ascotrade

Lo Sconto Famiglie: la nuova rete di sostegno a favore dei cittadini assistiti dai Servizi Sociali va ad aggiungersi allo Sconto Famiglie, iniziativa di Ascotrade che prevede una riduzione della tariffa gas applicata ai clienti con Isee ridotto e disagio lavorativo. Le richieste arrivate ad Ascotrade a gennaio 2022 hanno subito un incremento del 30% rispetto al gennaio 2021. L'agevolazione può essere richiesta direttamente dai clienti rivolgendosi a uno dei punti vendita dislocati nel territorio - a Conegliano, in via dei Mille, 11/C - al numero verde 800 383 800 o ancora scaricando l’apposito modulo dal sito aziendale (www.ascotrade.it/promozioni-e-agevolazioni-partner-casa/scontofamiglie-ascotrade) e inviandolo al Servizio Clienti corredato degli allegati di certificazione Isee e condizione lavorativa previsti.

Le rateizzazioni: il nuovo protocollo, inoltre, andrà ad affiancarsi alla politica di rateizzazione delle bollette, attività che Ascotrade elabora su richiesta del cliente e che, a gennaio 2022, è stata ulteriormente potenziata. In alcuni casi, infatti, vengono applicate condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall’Arera che, con la delibera 636/2021/R/COM, prevede che i fornitori di luce e gas offrano al cliente finale inadempiente un piano di pagamenti dilazionati. Rispetto al 2021, il 2022 ha visto per Ascotrade un incremento delle richieste di dilazione di pagamento per le forniture energetiche di circa il 170%. Nel mese di gennaio 2022, confrontato con lo stesso periodo del 2021, l’incremento percentuale del numero di richieste di rateizzazione per le bollette del gas, pervenute per la sola area di Conegliano, è stato del 195%.