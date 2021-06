Da Conegliano a Belluno, il video del viaggio in treno di Zaia

E' stata inaugurata venerdì 11 giugno la nuova linea ferroviaria elettrificata Venezia-Belluno: da domenica 13 giugno, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, gli utenti non dovranno più cambiare treno a Conegliano, attendendo la coincidenza, ma potranno arrivare direttamente, risparmiando tempo. L’offerta prevede, dal lunedì al venerdì, un servizio cadenzato con 13 collegamenti al giorno Belluno-Venezia e viceversa. Verranno utilizzati convogli "Pop" ad eccezione del Trenobus delle Dolomiti composto da due Minuetto attrezzati con 60 posti per il trasporto delle biciclette.

I treni a trazione elettrica hanno performance più elevate rispetto ai precedenti mezzi diesel e potranno quindi sfruttare al 100% le potenzialità della linea, raggiungendo con maggiore facilità la velocità massima consentita, ampliando i margini di recupero di eventuali ritardi. Inoltre, la nuova linea porterà benefici ambientali derivanti dall'eliminazione della trazione diesel. L'investimento per l'elettrificazione della linea è stato di 55 milioni di euro e rientra nel programma complessivo di elettrificazione ferroviaria del bacino veneto e dell'anello bellunese per un valore di oltre 200 milioni. L'opera ha una valenza strategica anche in vista delle Olimpiadi invernali "Milano-Cortina" in programma per il 2026.