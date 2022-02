Conegliano, consegnate trenta borse di studio ai migliori studenti

Anche quest’anno, come di consuetudine, verranno consegnate 30 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli degli istituti superiori del comune di Conegliano. Si tratta di un riconoscimento tramite il quale l’Amministrazione augura ai propri giovani cittadini di proseguire in questa direzione, guidati dall’impegno e desiderio di conoscenza, rivolti al futuro ed all'innovazione, nella certezza che non mancheranno ulteriori risultati gratificanti, nello studio, nel lavoro e nella vita.

Diversamente dagli scorsi anni, causa pandemia, non potendo organizzare la consueta cerimonia con ragazzi e parenti presso la Sala Consiliare del Comune di Conegliano, il sindaco Fabio Chies e l’assessore Gianbruno Panizzutti si recheranno presso gli istituti scolastici consegnando personalmente il riconoscimento agli studenti. Nella giornata di ieri la consegna è avvenuta presso il Liceo Marconi e l’istituto Marco Fanno e prossimamente si procederà alla consegna anche all’ITIS Galilei, all’Istituto Cerletti e all’Istituto Da Collo.

Contestualmente alla consegna delle borse di studio, all’Istituto Marco Fanno si è proceduto anche alla consegna di una lettera con la quale l’amministrazione si complimenta con gli 8 studenti della classe 5^E RIM che nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 hanno vinto il 1° e il 2° premio del concorso ‘CSR & Legalità’ organizzato dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, portando a casa per conto della scuola ben 7.000 euro.

Queste le parole del Sindaco Fabio Chies: “Oltre al riconoscimento dell’impegno di ciascuno, tale iniziativa vuole essere un sostegno alle famiglie ed un incoraggiamento per continuare a credere nel bene più prezioso: l’istruzione!”. Così invece l'assessore Assessore alla Pubblica Istruzione Gianbruno Panizzutti: "Questo premio che l’Amministrazione riconosce agli studenti che più si sono distinti nel corso dell’anno scolastico vuole sottolineare come l’impegno, oggi nella scuola e domani nella vita, debba essere riconosciuto e valorizzato".

ELENCO ASSEGNATARI BORSA DI STUDIO

CORSELLO GAIA Istituto Tecnico "G.B. Cerletti" 2ET

DE VALLIER MARTINA Istituto Tecnico "G.B. Cerletti" 4AGT

BARBAZZA MARTA I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico DIPLOMATA 2020/2021 (5^E RIM)

MARIOTTO DANIELE I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 2^E AFM

NOSTRO ANGELICA I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 3^E AFM

PICCIN MARCO I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^D SIA

CORBANESE AURORA I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Professionale DIPLOMATA 2020/2021 (5^L SS-S)

MORO DENNIS I.S. GALILEI - Istituto Tecnico DIPLOMATO2020/2021 5AM

SALVADOR DAVIDE I.S. GALILEI - Istituto Tecnico 3ATE

BARAZZA ARON I.S. GALILEI - Istituto Tecnico 2BTE

GALIAZZO TOMMASO I.S. GALILEI - Istituto Tecnico 2AMN

PENTELASHOSKI IVANCHE I.S. GALILEI - Istituto Tecnico 2AGC

POLESEL EROS I.S. GALILEI - Istituto Professionale 5ptPM

DA RIOS ELISA Liceo Scientifico "G. Marconi" 5B

NARDI GABRIELE Liceo Scientifico "G. Marconi" DIPLOMATO2020/2021 5B

PAVANELLO SIMONE Liceo Scientifico "G. Marconi" DIPLOMATO2020/2021 5D

ZHOU HUI FANG Liceo Scientifico "G. Marconi" DIPLOMATO2020/2021 5A

CORRADO GAIA SOFIA Liceo Classico "G. Marconi" DIPLOMATA2020/2021 5H

SASSO GIACOMO Liceo Classico "G. Marconi" 4H

DARIO ALESSANDRO Liceo delle Scienze Applicate "G. Marconi" DIPLOMATO2020/2021 5G

TONON ELENA Liceo delle Scienze Applicate "G. Marconi" 4F

LARESE CHIARA Liceo Economico Sociale "G. Marconi" 4L

PESSOT ILARIA Liceo Economico Sociale "G. Marconi" 5L

PAGOT FRANCESCA Liceo Musicale "G. Marconi" DIPLOMATA2020/2021 5M

CUCCIOL ELENA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 5A

CANDREVA ALESSANDRA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 3B

ZANON SARA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 2A

DONADEL GIULIA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 4C

LAVINA MARTINA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 5C

NICOLETTI ELISA I.S.I.S.S. "Francesco Da Collo" 5C

ELENCO VINCITORI CONCORSO ‘CSR & Legalità’

JACOPO PERIN I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

SERENA SALVADOR I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

NICOLE VIZZOTTO I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

ALESSIA ZANARDO I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

ANDREA POLES I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

ALICE SCOTTON I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

ALESSIA SPINAZZE’ I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM

AURORA TONELLO I.I.S.S. "M. Fanno" Indirizzo Tecnico 5^E RIM