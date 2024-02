Martedì grasso a Conegliano: 18 tra carri allegorici e gruppi mascherati

La sfilata dei carri allegorici ha concluso, nel pomeriggio, anche la trentunesima edizione del Carnevale di Conegliano. Il corteo, accompagnato dalle voci di Roberto Biz e Federico Campodall’orto, ha percorso strade e piazze del centro, confermando la tradizione di uno dei Carnevali più attesi della Marca. A sfilare, 18 tra carri allegorici e gruppi mascherati. Notevole, anche in questo caso, la cornice di pubblico: oltre trentamila le presenze stimate da organizzatori e amministrazione comunale. Poi, dalle 17, spettacolo di animazione per bambini al centro commerciale Conè.

Il Carnevale, quest’anno, non finisce però con martedì grasso. La stagione di Carnevali di Marca – 22 sfilate di carri allegorici, 8.500 figuranti e almeno 250 mila spettatori attesi complessivamente lungo strade e piazze - proseguirà il prossimo weekend a Farra di Soligo (sabato), Sant’Angelo di Treviso (sabato) e Sernaglia della Battaglia (domenica). Il fine settimana successivo saranno invece recuperate due sfilate saltate per il maltempo: sabato 24 febbraio a Zenson di Piave e domenica 25 febbraio a Vittorio Veneto. L'ultimo atto dell’edizione 2024 di Carnevali di Marca sarà il Galà di chiusura che sabato 16 marzo all’oratorio “Giovanni Paolo II” di San Vendemiano ospiterà anche l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza. L’associazione Carnevali di Marca non è infatti solo carri mascherati, allegria e coriandoli. Come ogni anno, agli appuntamenti del Carnevale trevigiano è infatti abbinata la tradizionale lotteria di beneficenza. Durante le sfilate sarà possibile acquistare i biglietti al costo di 2,50 euro, sperando in un’estrazione fortunata (il montepremi complessivo è di ben 25 mila euro) e sapendo che comunque, per ogni biglietto venduto, 10 centesimi saranno devoluti ad associazioni del territorio impegnate nel volontariato e in attività sociali. Primo premio, in collaborazione con Sarlo Group, una splendida Peugeot 208 Active 5 porte km0 del valore di 21.500 euro. E poi altri 30 premi sotto forma di buona spesa ai Supermercati Maxì e da Toffolatti Gioielli.