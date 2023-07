Il sindaco di Conegliano compie 50 anni, torta dai dipendenti del comune

Compleanno a dir poco speciale per il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che giovedì 6 luglio ha raggiunto il traguardo dei 50 anni, ricevendo in regalo una torta con una sua foto preparata dai dipendenti del Comune.

«Non so come ringraziarvi - il suo commento -: questa mattina sono andato come sempre al lavoro in municipio e i festeggiamenti erano continui, mi sono commosso. Mi avete scritto e contattato in tantissimi, 50 anni sono una parte importante della vita, si torna indietro con la memoria e debbo dire che i ricordi sono tanti e le persone che li riempiono sono ancora qui vicino, grazie davvero! Mi avete fatto emozionare e sono certo che avremo tantissime sfide da portare avanti assieme, che le si vinca o che le si perda l'importante è combatterle assieme alle persone che ci sono care».