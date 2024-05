Arma, Fabio Di Rezze promosso al grado di Tenente colonnello

L’8 maggio Treviso ha accolto il Comandante della Legione Carabinieri “Veneto”, Generale di Brigata Giuseppe De Liso, ricevuto, nella prestigiosa sede di Palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta, dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, che gli ha illustrato in un briefing dedicato la situazione complessiva e l’andamento dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri operanti nella “Marca”.

Il Generale De Liso ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente da tutti gli uomini e le donne dell’Arma nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, assicurando prossimità e vicinanza alle laboriose comunità della provincia trevigiana. Il Comandante della Legione ha quindi approfittato della circostanza per “consegnare” simbolicamente “i gradi” di Tenente Colonnello al Maggiore Fabio Di Rezze, Comandante della Compagnia Carabinieri di Conegliano, neopromosso con il suo collaboratore, il Tenente (ora Capitano) Francesco Cannalire, al grado superiore. Sempre in mattinata, nel capoluogo, presso le rispettive sedi istituzionali, si sono succeduti gli incontri dell’alto Ufficiale con il Procuratore della Repubblica Dott. Marco Martani ed il Prefetto di Treviso, Dott. Angelo Sidoti.