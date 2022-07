Conegliano, venduta all'asta l'ex area Zanussi

L'ex area Zanussi è stata venduta all'asta mercoledì 20 luglio: una notizia destinata a cambiare il futuro del Comune di Conegliano. Le offerte per l’area dismessa dovevano essere consegnate entro le ore 12 di ieri, martedì 19 luglio, in busta chiusa direttamente allo studio del curatore fallimentare, il dottor Giovanni Francescon di Treviso.

Il nome dell'acquirente non è ancora stato reso noto ma il prezzo base di vendita era fissato a 4 milioni e mezzo di euro in un unico lotto. Per l'ecomostro inizia ora una nuova pagina di storia: da anni al centro di innumerevoli polemiche poltiche, di recente l'area abbandonata era diventata il rifugio di malviventi e senzatetto. L'asta si è tenuta in tarda mattinata, nei prossimi giorni sono attesi maggiori dettagli sull'operazione e, soprattutto, sulla rinascita e la riqualificazione dell'intera area.