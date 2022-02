Jessica e Sara, supera quota 8mila euro la raccolta fondi a favore delle bimbe

Sono 361 le persone che hanno voluto donare un contributo per le piccole figlie della 26enne: la raccolta è stata promossa da Cristina Sartori, già organizzatrice della fiaccolata che si è svolta domenica scorsa a Conegliano. Si attende l'ufficialità per la data del funerale delle due cugine scomparse il 30 gennaio scorso in A28