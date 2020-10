Annullata la manifestazione di Conegliano contro il Dpcm

La manifestazione di protesta contro l'ultimo Dpcm del Governo che avrebbe dovuto svolgersi a Conegliano domani, sabato 31 ottobre, non si farà. A comunicarlo è stato, con un lungo post sulla sua pagina Facebook, Devis Bonaldo, l'organizzatore della mobilitazione che tanto si era speso in questi giorni per pianificarla. Il Comune di Conegliano, probabilmente alla luce di quanto avvenuto lunedì sera a Treviso (un vergognoso assembramento di 3mila persone in piazza dei Signori, in barba a qualsiasi regola di buon senso), ha deciso di revocare la concessione di piazza Cima, temendo un pericoloso bis. Dopo una lunga settimana di trattative, carte bollate, ore spese per organizzare l'evento, Bonaldo è stato convocato in Questura a Treviso per la comunicazione inattesa: niente sit-in o in alternativa la concessione della Zoppas Arena. Una soluzione che è stata però rifiutata dall'organizzatore, per la vicinanza del drive-in per i tamponi, che si è pesantemente scagliato contro il sindaco di Conegliano, Fabio Chies.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ci impediscono di lavorare, senza alcun risarcimento per il danno economico che subiamo a causa loro -scrive Bonaldo- condannandoci alla fame, e pretendono pure che stiamo muti a casa, senza dire una parola, di fatto privandoci pure del diritto di manifestazione, diritto fondamentale sancito dalla Costituzione (articolo 21 della Costituzione). Il Sindaco mi ha fatto togliere la concessione della Piazza dalla Questura per ragioni sanitarie, per impedire gli assembramenti, però poi permette il regolare svolgimento del mercato cittadino. Dov'é la coerenza in tutto questo??».