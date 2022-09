Maglietta fascista alla Festa delle associazioni, appello di Anpi e Cgil a Prefetto e Chies

Alle segnalazioni alla Polizia Locale di Coneglliano e dopo la missiva dell?Anpi alla Prefettura di Treviso in merito al materiale di propaganda fascista (tra cui una maglietta commemorativa della "Marcia su Roma") esposto all?interno di esercizi commerciali del territorio, nonché al banchetto dell?associazione paracadutisti alla "Festa delle associazioni" di domenica scorsa, la Cgil di Treviso ha lanciato un appello al sindaco Fabio Chies perché al prossimo consiglio comunale convochi ANPI e l?associazione dei paracadutisti, unitamente a tutte le realtà associative che hanno collaborato e partecipato alla manifestazione di domenica scorsa, inserendo nell?ordine del giorno la sottoscrizione di un documento che richiami e ribadisca i valori democratici e antifascisti della nostra Costituzione e dell?ordinamento giuridico, a condanna di tutte le manifestazioni che al tragico periodo della storia italiana ed europea abbiano espliciti e impliciti rimandi.

«Troviamo intollerabile l?esposizione di qualsiasi materiale che riporti simboli o altre espressioni che anche solo rimandino al fascismo e al nazismo» hanno spiegato Mauro Visentin, segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, e Paolino Barbiero, responsabile CGIL della zona di Conegliano «Rappresentano il peggio della storia del secolo scorso, un tempo che non deve più tornare. E non vorremmo che, in questo clima di campagna elettorale, si strumentalizzassero tali orribili messaggi a scopi propagandistici. Ci uniamo all?ANPI di Conegliano nel condannare senza se e senza ma tali forme di inneggiamento e per rinsaldare nella comunità coneglianese lo spirito democratico e antitotalitario chiediamo al sindaco Chies di riunire al prossimo consiglio comunale tutte le associazioni coinvolte per siglare un documento congiunto a richiamo dei valori costituzionali e democratici».