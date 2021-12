Conegliano, in centro scatta l'obbligo di mascherine all'aperto

Nonostante il passaggio del Veneto in zona gialla sia ormai quasi certo da lunedì 20 dicembre, i sindaci della provincia di Treviso stanno correndo ai ripari in queste ore contro l'aumento dei contagi Covid.

Mercoledì 15 dicembre il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, ha firmato una nuova ordinanza che sarà in vigore da domani fino alla fine del mese. L'obiettivo è cercare di evitare nuovi aumenti dei contagi durante le festività natalizie. Il centro di Conegliano, addobbato per le feste, ha infatti già attirato in questi giorni centinaia di persone da tutta la provincia e non sono mancate le polemiche su diversi assembramenti visti tra le bancarelle natalizie.

Dal 16 al 31 dicembre compresi, salvo nuove proroghe, sarà quindi in vigore l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto nella zona del centro e, più precisamente, tra le vie: Cavallotti, piazzetta del Fante, XI Febbraio, piazza IV Novembre, San Martino, Mazzini, Vittorio Emanuele II, Verdi, XXI Aprile, Carducci, Corte delle Rose, C.B. Cavour, piazza Duca d’Aosta, Garibaldi, Colombo, Pittoni, Biscione, Caronelli, Marconi, XX Settembre, De Amicis, Cima, Beccaruzzi, Accademia, Sbarra, Teatro Vecchio, Ongaro, Marcatelli, Benini, Molmenti e Piazzale San Leonardo. L'obbligo di indossare la mascherina sarà in vigore anche in tutto il resto della città nei casi in cui il distanziamento interpersonale non sarà garantito. Esclusi dall'obbligo di indossare mascherine: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e tutte le persone che praticano attività sportiva all'aperto.