Collezione 2024, Palazzo Sarcinelli apre le porte a oltre cento nuove opere

Palazzo Sarcinelli apre i battenti, sabato 20 aprile alle ore 18, alla nuova mostra dal titolo "Collezione 2024" che ospiterà oltre 100 opere (dipinti e sculture) provenienti da preziose Collezioni d’arte comunali. Promossa dal Comune di Conegliano, con la collaborazione di Lorena Gava, Ennio Bornancin e delle Associazioni Contrada Granda, Intart e la Chiave di Sophia, la mostra costituisce un viaggio entusiasmante nell’arte del ‘900 e dei nostri giorni attraverso una pluralità di stili. Le opere esposte giungono in parte dalla Collezione Goldin (opere che il noto critico d’arte ha raccolto principalmente tra il 1988 e il 1998, negli anni centrali della sua direzione della Galleria Comunale di Palazzo Sarcinelli, conclusa nel 2002) e in parte dalle donazioni che, nel tempo, si sono succedute grazie alla generosità degli artisti accolti prevalentemente negli spazi di Palazzo Sarcinelli. Non è la prima volta che il Comune di Conegliano mostra “i suoi gioielli” custoditi con orgoglio perché la Collezione rappresenta un patrimonio di idee, di storia e di sensibilità: quello che vediamo oggi è un itinerario dentro l’accesa varietà dei linguaggi dell’arte presente e appena passata, in una summa di temi diversi che stimolano il confronto, l’analisi e la riflessione. Gli artisti presenti, di fama nazionale e internazionale, sono tutti nati nel secolo scorso e attraverso stili e mezzi espressivi differenti interpretano le trasformazioni, le inquietudini, le bellezze di un tempo molto complesso. La scelta espositiva si affida al ritmo vario della narrazione, dettato dal colore, dalla forma, dal segno o dal gesto: suggestioni visive che generano orizzonti di senso molteplici in ragione della felice eterogeneità dei codici espressivi adottati.

I commenti

Il sindaco Fabio Chies presenta così l'esposizione: «L'apertura al pubblico di questa bellissima mostra in un contesto storico di prestigio quale Palazzo Sarcinelli è un segnale importante per la nostra città e per tutto il mondo della cultura e dell'arte coneglianese visto che espone una collezione di suoi tesori nascosti. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo grande lavoro a favore della valorizzazione del patrimonio culturale della nostra Città con sinergie messe in campo, fondamentali nel portare avanti anche con l'amministrazione comunale progetti importanti nell'interesse della città e di un settore, quello dei beni culturali, che può diventare volano di sviluppo e crescita non solo a livello culturale ma anche turistico».

«È importante far conoscere alla città le opere che fanno parte della collezione d’arte comunale - aggiunge l'assessore alla Cultura, Cristina Sardi -, un patrimonio straordinario a disposizione della collettività. Organizzare questa mostra ha richiesto la collaborazione e la sinergia di associazioni e persone che si sono messe a disposizione per realizzare questa mostra che annovera autori eccezionali e opere di indiscusso valore e importanza artistica. Il mio augurio è quello che tutta la cittadinanza abbia voglia di dedicare del tempo per visitare Palazzo Sarcinelli che è diventato nel tempo un punto di riferimento dell’arte e condividere con noi un bene collettivo unico».

Gli orari

La mostra sarà visitabile i venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabati e domeniche dalle 10.30 alle 19.30. Aperture straordinarie anche il 25 aprile e 1 maggio: 10.30-19.30. Giovedì 2 maggio dalle 15.30 alle 19.30.