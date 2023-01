Natale a Conegliano, tempo di bilanci: «Area ex Zanussi nuovo fulcro della città»

Ribattezzata “La Magia del Natale”, la manifestazione natalizia che ha coinvolto il Natale coneglianese dall’8 dicembre all’ 8 gennaio, ha visto, spostarsi il centro dell’evento da Via Carducci allo spazio del parcheggio dei Murales in via Pittoni con ben 14 casette di cui dedicate ad associazioni, la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e un’area living dedicata a particolari sorprese per i più piccoli come l’arrivo di Babbo Natale della Befana. La manifestazione oltre ad aver dato spazio a ad un mese di divertimento e aggregazione ha mirato molto anche alla solidarietà: sono stati consegnati 10.500 euro come ricavato della “Magia del Natale”.

Un ringraziamento particolare è andato agli Alpini Sezione di Conegliano che con il ricavato della loro casetta oggi hanno consegnato 4.000 euro all’Associazione Amici di Diego Onlus e Euro 4.000 all’Associazione di volontariato Sergio Piccin Onlus. Un altro sentito grazie è andato alla Pro Loco Conegliano insieme ai suoi partner E20 Run, Birreria San Gabriel e Pinocchietti solidali che hanno donato 1.000 euro a Fondazione Bernardi e in ultimo un forte ringraziamento anche al Club Serenissima perché oggi ha consegnato 1.500 euro a Fondazione Bernardi.

«Questo Natale ha portato in città molta gente» ha commentato il sindaco Fabio Chies «in particolar modo al villaggio natalizio si sono registrate molte presenze tra i giovani e le famiglie forse proprio grazie al grande spazio che ha dato la possibilità di creare una vasta zona dedicata anche a famiglie con bimbi (pista di pattinaggio, giostre) il tutto contornato dal contesto enogastronomico locale. Se la solidarietà è stata la prima carta vincente della nostra magia del Natale a Conegliano, la seconda è aver avuto la capacità di reinventare e credere in un’area che nel futuro coneglianese sarà soggetta a riqualificazione, l’area dell’ex Zanussi che tutti conosciamo da anni come un luogo grigio, un angolo triste della nostra Città che ci ha anticipato di poter diventare nuovo fulcro vitale di Conegliano».