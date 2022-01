Vandali e ladri a "La Nostra Famiglia" di Conegliano: danni per migliaia di euro

Ammontano a diverse migliaia di euro i danni che ignoti hanno provocato, nella notte tra martedì e mercoledì, all'interno della sede dell'associazione "La Nostra Famiglia" di Conegliano, in via Costa Alta. I malviventi, penetrati all'interno del centro dedicato all'assistenza e alla riabilitazione di persone con disabilità, hanno trafugato dagli uffici una cassa con all'interno una somma di circa 300 euro e scassinato inoltre diversi distributori di snack e bevande, trafugando altre monetine. Un bottino magro, quello dei ladri, a cui è corrisposto un danno piuttosto ingente a causa degli infissi e delle porte che sono state danneggiate. Non sarebbero fortunatamente spariti documenti o altri dati sensibili. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Conegliano. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona e dello stesso centro riabilitativo.