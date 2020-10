Da sabato attivo il covid point alla Zoppas Arena di Conegliano

In arrivo due novità relative alla dislocazione dei Covid Point di Conegliano e Oderzo, il cui trasferimento nelle nuove sedi è stato deciso al fine di migliorare l’accessibilità per gli utenti.

Da SABATO 3 OTTOBRE il Punto tamponi ad accesso diretto del Distretto Pieve di Soligo sarà operativo alla Zoppas Arena con gli attuali orari, vale a dire dal lunedì al sabato dalle 07 alle 12 per gli under 18 e dalle 12 alle 19 per i maggiorenni. La domenica dalle 7 alle 13, con accesso indifferenziato. Sempre in modalità drive in.

Da MARTEDI’ 6 OTTOBRE il Punto tamponi ad accesso diretto di Oderzo sarà trasferito dall’Ospedale presso il Centro polifunzionale del Foro Boario, in via Donizetti. Nella nuova sede sarà operativo, in modalità drive in, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 07 alle 13.