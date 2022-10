Chirurgia del femore, ortopedia di Conegliano ai vertici nazionali

L'Ortopedia-Traumatologia di Conegliano-Vittorio Veneto, diretta dal dr. Claudio Melchior, è ai vertici nazionali per efficienza nel trattamento delle fratture del femore nei pazienti che hanno più di 65 anni. A stabilirlo la classifica di Agenas, nel cui ambito l’équipe del dr Claudio Melchior risulta al 10mo posto. I dati esaminati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali sono quelli del 2020 degli istituti ospedalieri pubblici di tutta la Penisola. Il Programma Nazionale Esiti (PNE) prevede che questi pazienti vengano operati quanto prima (entro 2 giorni dal ricovero), per ridurre le complicanze legate alla frattura, all'allettamento e la mortalità, in quanto si tratta di persone fragili e spesso affette da altre patologie croniche che necessitano di un approccio multidisciplinare.

Il valore raggiunto nel reparto di Ortopedia di Conegliano-Vittorio Veneto di pazienti fratturati e operati entro 2 giorni è del 91,42%, dato ulteriormente migliorato nel 2021 e 2022. «Va sottolineato che l’ottimo risultato evidenziato da Agenas - precisa il dr Melchior – è stato ottenuto dalla mia équipe grazie anche all'impegno e alla collaborazione di altre figure professionali appartenenti a Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Geriatria, Radiologia, Medicina Interna e Direzione medica».

«Il brillante risultato ottenuto dall’Ortopedia di Conegliano - afferma il direttore generale, Francesco Benazzi – è segno di alta efficienza, professionalità e dell’ottima collaborazione tra Unità operative. A tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questi livelli di eccellenza vanno un sentito ringraziamento e il mio plauso per la qualità del servizio offerto».