Inaugurata a Conegliano una panchina bianca in memoria di Mattia Battistetti

Questa mattina, 28 giugno, è stata inaugurata al parco Re Leone di Conegliano una panchina bianca in memoria di tutte le vittime sul lavoro ed in particolare Mattia Battistetti. L'iniziativa è stata forttemente voluta dall'associazione nata in ricordo di Mattia. «A loro va tutto il nostro ringraziamento per il loro impegno che ha portato all'iniziativa di oggi. Ci auguriamo davvero di rivedere le istituzioni, che oggi si sono presentate a questa importante iniziativa, impegnate ancora con azioni concrete al fianco di chi lotta contro l'ingiustizia degli omicidi sul lavoro» sottolineano gli organizzatori.

"Morire di lavoro non è mai una fatalità". «Così recitava lo striscione che oggi accompagnava l'innagurazione della panchina bianca» spiega in una nota il partito della Rifondazione comunista di Treviso «Troppo spesso abbiamo sentito parlare di tragica fatalità, incidente, disattenzione del lavoratore... fino alle dichiarazioni esplicite di colpevolizzare le vittime come quelle del datore di lavoro di Sing Satnam: "è stata una leggerezza dell'operaio, costata cara a tutti". Continua il nostro impegno per ribadire che le responsabilità ci sono, che vanno stabilite con pene certe, che la prevenzione si fa con più controlli e con sanzioni severe per chi non rispetta le norme di sicurezza: non sono incidenti sul lavoro, ma omicidi! Ci rivediamo tutti al tribunale di Treviso il prossimo 13 gennaio per chiedere giustizia per Mattia».