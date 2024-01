Inaugurata la "panchina bianca" dedicata alle vittime della strada

Inaugurata ieri, 30 gennaio, presso il Giardino di via Filzi, la "Panchina Bianca" in memoria delle vittime della strada, a pochi passi dal monumento alla Resistenza, tra le scuole Pascoli e Grava. Un’iniziativa dall’alto valore simbolico per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema: ogni anno sono decine le vittime di incidenti stradali in provincia di Treviso. Presenti anche i parenti di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso (presenti i genitori Alain e Barbara), le due cugine di 26 e 20 anni che hanno tragicamente perso la vita, esattamente due anni fa, travolte in un incidente stradale lungo l'autostrada A28 e i genitori di Margherita Lotti, 30enne di Orsago vittima della strada nel giorno della Vigilia di Natale del 2021, investita da un'auto a San Vendemiano, sulla Pontebbana.

«Sono due anni che lei e la cugina Sara ci hanno lasciato e da allora tutti noi, per il dolore che continuiamo a provare, cerchiamo di sopravvivere» ha detto Barbara, mamma di Jessica «Ma vogliano ricordarle per sentirle vive, perché la vita è un soffio. In questo posto, dove sono stati piantati gli alberi ed è stata collocata la panchina bianca dedicata a tutte le vittime della strada, le due ragazze hanno frequentato le scuole elementari e le medie ed è qui che vogliamo vedere ancora vivere, correre e divertirsi».

«Una panchina che ci invita a sederci e a riflettere sulla vita» ha spiegato il sindaco Fabio Chies «su ciò che potrebbe succedere non rispettando le più semplici e basilari regole del codice della strada ma soprattutto riflettere cercando di immedesimarci in coloro che stanno vivendo le conseguenze per la tragica perdita di una persona cara a seguito di un incidente stradale». Presenti oltre al sindaco gli assessori Claudia Brugioni, Cristina Sardi e Primo Longo oltre al comandante della polizia locale, Claudio Mallamace. Ad allietare i presenti il coro della scuola media diretta da Simonetta Mendis che ha proposto alcuni brani, destando forte emozione tra i presenti.