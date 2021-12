Conegliano conferma i Panevin: «Al massimo otto in tutto il Comune»

Via libera ai Panevin 2022 nel Comune di Conegliano: dopo i falò cancellati a Treviso, Arcade e Susegana, la giunta coneglianese ha deciso di confermare l'appuntamento con la tradizione per la sera del 5 gennaio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a Conegliano potranno essere allestiti non più di otto Panevin pubblici tra il centro cittadino e le frazioni. Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate in Comune entro lunedì 20 dicembre. Il Comune ha definito i Panevin "eventi culturali appartenenti al patrimonio storico e culturale del paese. Nel 2020 erano stati cancellati a causa della pandemia ma quest'anno il Comune non vuole rinunciare alla tradizione dei falò. I Panevin potrebbero essere annullati solo con il passaggio del Veneto in zona rossa, un'ipotesi ancora lontana secondo quanto riferito lunedì dal Governatore Luca Zaia.

Le regole

I falò allestiti nel terriorio comunale non potranno essere più alti di 5 metri, vietati i petardi e i fuochi d'artificio. Gli organizzatori dovranno trovare del personale incaricato di vigilare sul rispetto delle norme anti-Covid. Dovrà essere presente sul posto anche una squadra di pronto intervento in caso di necessità. Per partecipare al Panevin non sarà necessario esibire il Green Pass.