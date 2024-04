Conegliano, piazza Carducci in ritardo: «Concorso bloccato dal codice degli appalti»

Cavilli burocratici stanno bloccando il bando per la realizzazione della nuova piazza Carducci a Conegliano: il bando per la progettazione in particolare è stato bloccato dal Governo con il nuovo codice degli appalti. In che modo? Lo spiega in una nota diramata ieri, 18 aprile, il presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso Marco Pagani. «Il nuovo Codice degli appalti emanato dal Governo ha messo in crisi tutte le piattaforme informatiche d’Italia, non solo quella che abbiamo utilizzato noi per il concorso di progettazione della nuova Piazza Carducci a Conegliano» commenta Pagani «Il problema è che di fatto dal 1° gennaio sono state cancellate tutte le certificazioni che ANAC aveva rilasciato alle piattaforme ed ora tutti stanno correndo per rimediare. Purtroppo ancora una volta da Roma si fanno leggi senza valutare l’impatto, pesante, sui territori e senza pensare a una norma transitoria o di salvaguardia. Tutto ciò è davvero folle, perché dimostra il disinteresse verso chi opera nel territorio, tanto più nell’era della digitalizzazione tanto sbandierata con i fondi europei».

«Si tratta di un grave danno subito anche dai professionisti, che non possono più effettuare concorsi di progettazione - spiega Pagani -. Per quanto riguarda Piazza Carducci, siamo in stretto collegamento con l’Ordine degli Architetti nazionale da cui attendiamo indicazioni rispetto ai tempi. L’impegno di tutti è di sciogliere questo nodo il prima possibile. Al nostro fianco anche il Comune di Conegliano, che ha lavorato intensamente con noi per arrivare alla stesura finale del bando».