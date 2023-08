Lavori di piazza Carducci a Conegliano: «L’impatto del lungo cantiere va mitigato e gestito»

«Piazza Carducci resta al centro delle nostre preoccupazioni, ma anche delle nostre strategie e della nostra unitarietà per mantenere un dialogo franco e aperto con la pubblica amministrazione». A parlare è Maurizio Gibin, presidente della Delegazione Ascom-Confcommercio di Conegliano, da anni al centro del dibattito cittadino, grande “osservata speciale” da cittadini e imprenditori, ora anche oggetto dell’avvio di una progettualità - peraltro ampiamente attesa e richiesta - che prevede un forte impatto sia sui cittadini che sulle attività commerciali.

«La formula partecipativa è di assoluto rilievo» conferma Gibin «infatti per poter portare le nostre osservazioni al progetto ci siamo avvalsi di autorevoli collaborazioni tecniche e - cosa non trascurabile - tutte le categorie si sono ritrovate unite nel processo di confronto e condivisione: Ascom, insieme a Confartigianato, CNA, Artigianato Trevigiano, con l’appoggio di Confesercenti, è infatti concorde nel ritenere questa piazza “strategica per rendere Conegliano ancora più attrattiva, soprattutto in ottica turistica e produttive. Rappresenta il biglietto da visita di una città che sta cambiando e si sta aprendo a nuove realtà ed esperienze».

«Proprio per questo motivo» prosegue Gibin «nella riunione è emersa la necessità di gestire al meglio la fase che ci aspetta e che coinvolge sia le attività della piazza che delle vie adiacenti. Con le Associazioni le idee sono molto chiare sintetizza Gibin: «L’impatto del lungo cantiere va mitigato e gestito, potrebbe durare due anni. Chiediamo già ora e continueremo a chiederemo di costruire e condividere una sorta di regolamento che possa prevedere lavori a stralci, tenendo conto dei periodi di punta per lo shopping, adeguate comunicazioni e penali per il mancato rispetto dei tempi. Dal nostro sondaggio interno è emerso che le attività commerciali e artigianali, soprattutto le più esposte, possono reggere un disagio massimo per 10-12 mesi, se questo dovesse essere superato, ci sarà più di qualcuno che pensa di chiudere o di cambiare location, di uscire dal centro e di trasferirsi in zone periferiche ad alto passaggio come la Pontebbana. E sarebbe una gran perdita per la città e l’economia del centro cittadino».