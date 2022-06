"Dove eravamo rimasti": alla Zoppas l'apertura del tour dei Pinguini tattici nucleari

Hanno sopportato il caldo intenso ma la voglia di ripartire, ballare e cantare era tanta. Martedì sera i fan dei Pinguini tattici nucleari si sono dati appuntamento alla Zoppas Arena di Conegliano per la prima tappa del tour estivo della band di Riccardo Zanotti. Il "Dove eravamo rimasti tour" rappresenta proprio questo: la voglia di ripartire e ricominciare a vivere l’atmosfera nei concerti live, come prima della pandemia. Nel palazzetto si respirava un’atmosfera calda (in tutti i sensi) e positiva: dal gruppo è trapelata forte emozione e il pubblico, formato perlopiù da giovani, non ha smesso per un minuto di cantare e celebrare una festa, prima ancora che un semplice concerto.

Dopo le prime canzoni, Riccardo Zanotti ha raccontato alcune delle tappe della vita del gruppo, facendo trapelare la probabile futura uscita di un nuovo singolo ispirato dal furgoncino con il quale anni fa aprivano i concerti di alcuni cantanti. Sulla fiancata laterale la scritta “Dentista-Croazia”, a suggerire quale potrebbe essere il tema del pezzo.

In scaletta immancabili le canzoni che hanno fatto la storia dei "Pinguini": Ringo Starr, Verdure, Scooby Doo, Pastello Bianco, ma anche Scatole, La Banalità del Mare, Tetris. Ormai celebri e arrivati al grande pubblico, i Pinguini si sono confermati alla portata di tutti: a ragazzi come tanti, con voglia di esprimersi e divertirsi. Dopo la lunga assenza dalle scene a causa del Covid la band si è dimostrata pronta a esibirsi nuovamente dal vivo e non ha per nulla tradito le attese.