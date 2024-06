Va in pensione il responsabile amministrativo del Commissariato di Conegliano

Dopo 39 anni di servizio effettivo nella Polizia di Stato, il Sostituto Commissario Dario Brunitto, responsabile della Polizia Amministrativa, Licenze e Passaporti del Commissariato di P.S. di Conegliano ha raggiunto il traguardo della meritata pensione. Il Sostituto Commissario Brunitto ha iniziato la sua carriera nel giugno del 1985 presso il Centro Addestramento Polizia Stradale di Cesena come Allievo Agente. Ha proseguito poi il servizio presso la Polizia Stradale di Udine dall’86 al 1991. Vincitore di concorso per il ruolo dei Sovrintendi dopo il corso di formazione presso la Scuola di Polizia di Peschiera del Garda (VR) è stato assegnato nel luglio del 1991 al Distaccamento di Polizia Stradale di Monfalcone (GO).

A metà degli anni novanta, ha svolto servizio presso la Sezione di Polizia Stradale di Pordenone, ove a seguito di avanzamento di carriera è transitato nel ruolo degli Ispettori. Nel 2001 è stato assegnato, nella sede da poco istituita del Commissariato di Conegliano, coordinando l’attività dell’Ufficio Amministrativa fino al pensionamento. L’elevata abilità, unita a professionalità e attenzione, lo hanno fatto diventare un sicuro punto di riferimento per i cittadini ed i superiori: prezioso il suo contributo, riconosciuto da tutti a beneficio delle Istituzioni locali e provinciali.

Il Sostituto Commissario Dario Brunitto, nel corso della ventennale presenza presso il Commissariato di Conegliano, oltre ad aver gestito con costanza e solerzia ogni questione relativa ai porti d’arma ed ai passaporti, ha partecipato alla direzione di servizi di ordine pubblico di maggiore importanza, collaborando anche ad attività di polizia giudiziaria in occasione di delitti contro la persona e contro il patrimonio, nonchè coordinando numerosi servizi di controllo del territorio. Nella giornata di ieri presso il Commissariato lo stesso ha voluto salutare tutti gli operatori di polizia e i colleghi di un’intera vita professionale.