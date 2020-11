Dispositivi e sanificatori, preziose donazioni alla polizia locale di Conegliano

Due generatori di ozono per sanificare gli ambienti, gel lavamani, spray per sanificare oltre a vari presidi come mascherine, sia ffp2 che chirurgiche ma anche guanti in lattice e altro materiale. Preziosa donazione al comando di polizia locale di Conegliano da parte dell'azienda di onoranze funebri "Fratelli Roman". Oggi, giovedì 19 novembre, Roberto e Andrea Roman hanno personalmente consegnato la merce al comandante, Claudio Mallamace, che ha giustamente voluto complimentarsi pubblicamente con questa importante realtà imprenditoriale del territorio coneglianese.

Un plauso è stato espresso anche nei confronti di un'altra azienda, la "Luxury spa", ditta specializzata nella sanificazione di navi da crociera: attraverso alcuni macchinari, in ben tre occasioni, l'azienda ha gratuitamente provveduto a tre sanificazioni del comando della polizia locale di Conegliano.