Conegliano, riaperto alle auto ponte San Martino: era chiuso da gennaio

Dalle ore 20 di venerdì sera, 30 giugno, è stato finalmente riaperto alla circolazione veicolare lo storico Ponte di San Martino, chiuso dal gennaio scorso. Dopo 5 mesi di lavori di ristrutturazione, in particolare per la messa in sicurezza sismica, è arrivato il fatidico taglio del nastro che ha visto la presenza del vicesindaco Claudio Toppan e di un nutrito gruppo di residenti che hanno festeggiato l'importante evento. I costi dell'opera, secondo quanto riferito dal Comune, sono saliti a quota 625mila euro.

Il lavoro è stato articolato in 5 fasi: indagare l’oggetto, sondaggi, verifiche belliche, analisi chimico fisiche identificative; affondamento di nuove radici, costituite da un pettine di pali valvolati profonde 18ml 13+11 in un versante; sovraponte scavo, pulizia del vecchio arco con sovrapposizione del nuovo curvo in cls; conservazione della pelle degli intonaci, delle graniglie, delle balaustre e di splendidi lampioni in ghisa; mantello nero, fine lavoro dei massetti del porfido e prove di carico. L’opera tecnicamente si può definire come un ponte sopra un ponte.

Cenni storici del Ponte

In scritti ritrovati della nostra città si fanno cenni alla prima passerella lignea che funge da ponte al 1249. Un ponte più solido fu costruito nel 1294. Di struttura diversa “più sostanzioso” fu quello edificato nel 1530. Ne compare un altro probabilmente realizzato in rovere tra il 1674 e il 1731. In occasione dell’alluvione del 1828 si apprende che un ponte esisteva ma esclusivamente per i passeggeri, animali e carri attraversavano invece il fiume dove l’argine scendeva lentamente e ne consentiva il guado. Agli inizi del ‘900 alcune cartoline illustrate documentarono il ponte con una costruzione in ferro mentre dopo la fine della del primo conflitto mondiale altre immagini lo raffigurarono in pietra e cemento.

La struttura fu infine risistemata e ampliata negli anni Sessanta del XX secolo.