Conegliano, caso Brugioni: Bottega e Miorin escono dalla maggioranza

Non si placano a Conegliano le discussioni in merito alla mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al commercio Claudia Brugioni e da giovedì sera, la maggioranza ha perso anche due consiglieri: Pierantonio Bottega e Leopoldo Miorin che confluiscono nel gruppo misto. Ora il sindaco Fabio Chies deve fare i conti in consiglio comunale dove anche i Popolari per Conegliano sono in rotta con la maggioranza e proprio il consigliere Stefano Dugone ha annuciato la collaborazione dei Popolari con i forzisti confluiti nel gruppo misto. Tutto nasce dalla riunione dei capigruppo convocata ieri sera, giovedì, per discutere della mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore Brugioni e bollata come “farlocca” dalla maggioranza. La decisione autoritaria di non ammettere la mozione in consiglio comunale ha fatto emergere il malcontento di Miorin e Bottega, che da tempo non condividevano le scelte dell’amministrazione.

Dopo lo stop alla mozione di sfiducia, i presentatori hanno emesso un comunicato stampa: “Quanto successo ieri sera, mercoledì 8 ottobre 2020, in conferenza dei capigruppo è qualcosa che va bel aldilà di una corretta e sana dialettica democratica. Il Presidente del Consiglio Comunale dopo aver esposto l’ordine del giorno ha lasciato parlare i capigruppo a riguardo della mozione di sfiducia presentata dai nostri gruppi. Dopo diversi interventi dei proponenti la mozione e di altri gruppi, si è voluto secondo noi obtorto collo, ricondurre la mozione ad una interpretazione estensiva della fattispecie della mozione di sfiducia al Sindaco o alla Giunta (ex art. 52 del TUEL). Fattispecie che non è minimamente menzionata nella mozione depositata.Rinnovato il nostro disappunto trattandosi di un atto squisitamente politico e sussistendo numerosi precedenti a livello nazionale e persino uno nel nostro stesso comune, si è proposto di variare il titolo della mozione con le parole “censura” o “sull’operato” in luogo della parola sfiducia. Incredibilmente il Presidente ha arbitrariamente declinato la controproposta bollando le parole consigliate come “sinonimi” di sfiducia. E, fatto politicamente inaudito e gravissimo, “a nome della maggioranza” ha cassato il provvedimento. Si fa presente che la Conferenza dei Capigruppo non ha poteri di scelta delle materie da sottoporre al Consiglio, che esso si è sovrano, ma solo di organizzazione dei lavori consiliari. Pertanto la maggioranza non può decidere e scegliere, di fior in fiore, quali sono i provvedimenti che si possono portare in Consiglio Comunale. La pagina scritta stasera è fortemente lesiva della democrazia perchè mette il bavaglio, in barba ad ogni prerogativa costituzionale, a dei consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni e dei loro mandati di rappresentanza di istanze della società civile. La deriva autoritaria imposta dalla Presidenza del Consiglio costituisce un precedente pericoloso ed inedito a cui, ne siamo convinti, le donne e gli uomini liberi di questa comunità non resteranno insensibili.” [Il comunicato stampa porta la firma dei Popolari per Conegliano, dal Movimento 5 Stelle Conegliano e Cambiamo Conegliano].

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora, grazie anche agli ultimi colpi di scena che mettono a repentaglio la durata naturale del mandato del sindaco Chies, tutto può accadere.